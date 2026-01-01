По книгам Стивена Кинга снято более 400 картин: но только этот фильм вырвал «Оскар»— речь не про «Сияние»

Если скучаете по «Прибытию» и «Бегущему по лезвию» — вот 7 фантастических фильмов, которые пылятся на полке и ждут вас

Почти 20 лет этот фильм считали худшим из всех рождественских комедий: и только сейчас он обрел популярность

Киноляп или тайное послание Рязанова? Повторяющаяся деталь в «Служебном романе» вызывает споры даже спустя 48 лет

Вместо неонового «Киберслава» зрителям «скормили» славянскую «Санта-Барбару»: посмотрели новые серии, нашли главные минусы

Не пришей Юлию хвост: кто из героев получил на орехи от зрителей - главное разочарование «Трех богатырей и света клином»

Забудьте про Голливуд: 3 российских триллера заставят вцепиться в диван с первой минуты – у всех рейтинг не ниже 7.1

Кто чаще всего снимался у Рязанова: миллионы ответят — Гафт, и будут неправы

От «Места встречи» до «Невского»: сможете по кадрам узнать 6 фильмов и сериалов о сотрудниках правопорядка? (тест)

«Один дома» стал культовым фильмом именно благодаря концовке: знали, что самую «рыдательную» сцену режиссер добавил в последний момент?