Награды и номинации фильма Нет пути назад: Боб Дилан 2005

Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Sound Mixing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Победитель
Outstanding Sound Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Номинант
 Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Номинант
 Outstanding Sound Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Номинант
 Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming (Small Team Entries - Primarily Single-Camera Productions)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Huw Wheldon Award for Specialist Factual
Номинант
 Huw Wheldon Award for Specialist Factual
Номинант
