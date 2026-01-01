Оповещения от Киноафиши
Нет пути назад: Боб Дилан
Награды и номинации фильма Нет пути назад: Боб Дилан
Награды и номинации фильма Нет пути назад: Боб Дилан 2005
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Награды
Цитаты
Места съёмок
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Sound Mixing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Победитель
Outstanding Sound Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Номинант
Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Номинант
Outstanding Sound Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Номинант
Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming (Small Team Entries - Primarily Single-Camera Productions)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Huw Wheldon Award for Specialist Factual
Номинант
Huw Wheldon Award for Specialist Factual
Номинант
