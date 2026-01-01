Меню
Награды и номинации фильма Канал 1957

Каннский кинофестиваль 1957 Каннский кинофестиваль 1957
Специальный приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1959 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1959
Most Promising Newcomer to Film
Номинант
