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Киноафиша Фильмы Канал Канал, 1957: актеры и роли
Kanal Канал 1957 / Польша
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Канал, 1957: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Анджей Вайда Анджей Вайда Andrzej Wajda
В ролях
Тереза Изевска Тадеуш Гвяздовский Tadeusz Gwiazdowski Венчислав Глинский Wienczyslaw Glinski Тадеуш Янчар Tadeusz Janczar Владек Шейбал Vladek Sheybal Станислав Микульский Stanisław Mikulski
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
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2021, Мексика, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
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2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Побег из космоса
Побег из космоса
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