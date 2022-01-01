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Канал, 1957: актеры и роли
Kanal
Канал
1957 / Польша
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Канал, 1957: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Анджей Вайда
Andrzej Wajda
В ролях
Тереза Изевска
Тадеуш Гвяздовский
Tadeusz Gwiazdowski
Венчислав Глинский
Wienczyslaw Glinski
Тадеуш Янчар
Tadeusz Janczar
Владек Шейбал
Vladek Sheybal
Станислав Микульский
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