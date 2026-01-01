Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Розовая Пантера 2006

Золотая малина 2007 Золотая малина 2007
Худшая женская роль второго плана
Номинант
 Худший сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2006 MTV Movie & TV Awards 2006
Sexiest Performance
Номинант
