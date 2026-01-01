Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Розовая Пантера
Награды и номинации фильма Розовая Пантера
Награды и номинации фильма Розовая Пантера 2006
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Золотая малина 2007
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Худший сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2006
Sexiest Performance
Номинант
