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Розовая Пантера Розовая Пантера
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The Pink Panther Розовая Пантера 2006 / США
6.9 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Розовая Пантера»

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лошкка 2 апреля 2015, 12:51
а че так много обсуждений???????
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
crazy 2 апреля 2015, 12:51
Не собираюсь смотреть, точнее не плонирую... Бесит меня актер этот францух кажется ✊ И зачем Бейонсе снилась в этом фильме?!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inferna 2 апреля 2015, 12:51
Купила DVD (купилась на рекламу в кино), хуже я уже давно ничего не видела, не спаспет фильм даже Стив Мартин, который был неподражаем а "Отпетых"
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
МаZZай 2 апреля 2015, 12:51
Фильм ужасно тупой :() Жана Рено по человечески жаль ... Не его фильм ...

Млин, совсем не осталось комедий в которых смеются над собой, обществом и окружающей нас жизнью, а не вымучивают стандартный набор гэгов. Апелляция авторов к фирменной жертве этого фильма - велосипедистам - не актуальна даже для Европы. :() Фильиу до "Не грози южному централу ..." расти примерно столько же, сколько и до комедий Гайдая

Из приятного в фильме - музыка Генри Манчини и сама Розовая Пантера в титрах в начале
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ганс25 2 апреля 2015, 12:51
Регулярно посещаю кинотеатры, стараюсь смотреть все киноновинки....

Таких глупостей и такой пустоты давно не видел..... Хотя у нас Регина Дубовицкая бъет все рейтинги популярности, поэтому любителей Аншлага этот фильм не разочарует.

Всем остальным советую потратить время и деньги на более достойные экземпляры американской киноиндустрии.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Manny 2 апреля 2015, 12:51
нормально. но только нормально.





действительно, все шутки в рекламе. (кроме глобуса и танца по-моему...кстати с глобусом - НИЧЕГО!✊ )

это из таких фильмов, который посмотрел-посмеялся-забыл.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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