Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Шаг к мечте: Раз и навсегда"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Грязные танцы 2: Гаванские ночи
Кадры из фильма «Грязные танцы 2: Гаванские ночи»
Dirty Dancing: Havana Nights
Грязные танцы 2: Гаванские ночи
2004 / США
6.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Похожие
Кадры из фильма «Грязные танцы 2: Гаванские ночи»
Вся информация о фильме
В прокате
Премьеры
Онлайн
По щучьему велению
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Синдром
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Катастрофа
Отзывы
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Пять ночей с Фредди
Рецензия
Отзывы
2023, США, ужасы
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, триллер
Человек ниоткуда
Отзывы
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Одержимые злом
Отзывы
2023, Аргентина / Уругвай, ужасы
Крылатая история
Отзывы
2023, Канада / Германия, анимация
Повелитель ветра
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, биография
Императрицы
Отзывы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Related video
33 несчастья: от участи маленькой звездочки советского кино волосы дыбом
У Началовой есть не только дочь, но и сын: малыш от сурмамы родился после трагедии
Это жуткое фото до смерти напугало миллионы: дело в одной детали
Умер из-за «Семнадцати мгновений весны»: мурашки по коже от случившегося с советским актером
В эти даты рождаются невероятно мудрые женщины: проверьте, есть ли вы в списке
Французские астрологи назвали самый одинокий знак Зодиака
Тест: кто из героев Disney сыграл бы вас в фильме о вашей жизни?
Никто не заметил подмену: этот актер снялся вместо Шукшина в фильме «Они сражались за Родину»
Никто не обратил внимание: почему Полищук почти всегда сидела в «Моей прекрасной няне»
А думали, что бездетный: у Меньшикова есть взрослая «дочь» от известной актрисы (фото)
Даже Клеопатра так делала: этим диким способом предохранялись в Древнем Египте
Самое популярное русское имя: иностранцы постоянно называют детей в честь этого выдающего мужчины
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить