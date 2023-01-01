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Грязные танцы 2: Гаванские ночи
Грязные танцы 2: Гаванские ночи, 2004: актеры и роли
Dirty Dancing: Havana Nights
Грязные танцы 2: Гаванские ночи
2004 / США
7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Грязные танцы 2: Гаванские ночи, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Гай Ферлэнд
В ролях
Диего Луна
Diego Luna
Ромола Гарай
Romola Garai
Джон Слэттери
John Slattery
Джонатан Джексон
Дженьюэри Джонс
January Jones
Мика Бурем
Mika Boorem
Рене Лаван
Rene Lavan
Миа
Рикардо Альварес
Ricky Álvarez
Патрик Суэйзи
Patrick Swayze
Села Уорд
Sela Ward
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