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Грязные танцы 2: Гаванские ночи Грязные танцы 2: Гаванские ночи
Киноафиша Фильмы Грязные танцы 2: Гаванские ночи Грязные танцы 2: Гаванские ночи, 2004: актеры и роли
Dirty Dancing: Havana Nights Грязные танцы 2: Гаванские ночи 2004 / США
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Грязные танцы 2: Гаванские ночи, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гай Ферлэнд
В ролях
Диего Луна Диего Луна Diego Luna Ромола Гарай Ромола Гарай Romola Garai Джон Слэттери Джон Слэттери John Slattery Джонатан Джексон Дженьюэри Джонс Дженьюэри Джонс January Jones Мика Бурем Мика Бурем Mika Boorem Рене Лаван Rene Lavan Миа Рикардо Альварес Ricky Álvarez Патрик Суэйзи Патрик Суэйзи Patrick Swayze Села Уорд Села Уорд Sela Ward
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