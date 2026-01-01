Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Сто дней после детства

Награды и номинации фильма Сто дней после детства 1975

Берлинале 1975 Берлинале 1975
Лучший режиссер
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
