Скатерти и «бабушкины» салфетки гниют на помойке: в Европе уже 10 лет накрывают стол кусками дерева – вид дороже, чем в ресторанах

Однажды положила лимон в морозилку — и теперь это привычка на всю жизнь: спасает и зимой, и летом

Вот чем теперь мою ягоды вместо мыла и соды: даже малина не раскисает, а грязь легко уходит

Нолан впервые оплошал? «Одиссею» хвалят все подряд — но зрители уверяют: за идеальными 97% на RT скрывается совсем другая картина

В Китае от этого фильма СССР все без ума — даже ремейк сняли, собравший 400 млн зрителей: россиянам их сериал тоже зашел

Только 5 мини-сериалов Netflix идеальны от первой до последней секунды: про №4 и №5 трубили на каждом углу – смотрели остальные?

Майкл и Миранда Пристли глотают пыль: детский мультфильм собрал $1,022 млрд и стал главным кассовым хитом 2026 года

«Шляпу сними! Кепочку надень вот»: угадаете советскую классику по кадрам героев в модной кепке? (сложный тест)

«Берегись автомобиля» превратили в сериал от Kion, и даже фанаты Рязанова поставили «класс»: «Трибунцев – идеальный Деточкин»

«Не верилось, что будет такая разгадка»: эта серия «Первого отдела» получила самый высокий рейтинг (и она в 1 сезоне)