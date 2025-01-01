Меню
Награды и номинации фильма Слуга 1963

BAFTA - премия Британской киноакадемии 1964 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1964
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Победитель
Best British Actor
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Best Film from any Source
Номинант
 Best British Screenplay
Номинант
 Best British Actress
Номинант
 Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Номинант
 Лучший британский фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1963 Венецианский кинофестиваль 1963
Golden Lion
Номинант
