Наша рецензия

Техас, безусловно, самый веселый из американских штатов: днем там ковбойские родео, а ночью – резня бензопилой. Почти как в Валгалле: лучшие воины сражаются друг с другом, погибают, затем воскресают, вместе пируют, потом снова сражаются. Чудесная жизнь!.. Одному из эпизодов этой чудесной жизни и посвящен римейк знаменитого фильма Тоуба Хупера «Техасская резня бензопилой» (1974), известного еще как «Резня циркулярной бензопилой в Техасе»: впрочем, от перемены мест слагаемых изысканное…