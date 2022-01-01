Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Техасская резня бензопилой
Киноафиша Фильмы Техасская резня бензопилой Техасская резня бензопилой, 2003: актеры и роли
The Texas Chainsaw Massacre Техасская резня бензопилой 2003 / США
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Техасская резня бензопилой, 2003: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Маркус Ниспел
В ролях
Джессика Бил Джессика Бил Jessica Biel Джонатан Такер Джонатан Такер Jonathan Tucker Эрика Леерзен Майк Фогель Майк Фогель Mike Vogel Эрик Бэлфор Эндрю Бриньярски Р. Ли Эрми Дэвид Дорфман David Dorfman Терренс Эванс Terrence Evans
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Приложение киноафиши