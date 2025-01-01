Меню
Награды и номинации мультфильма Трио из Бельвилля 2003

Оскар 2004 Оскар 2004
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
 Лучшая песня к фильму
Номинант
 Лучшая песня к фильму
Номинант
Каннский кинофестиваль 2003 Каннский кинофестиваль 2003
Пальмовая собака – особое упоминание
Победитель
Золотая камера
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
