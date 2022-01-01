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Киноафиша Фильмы Студентка Студентка, 1988: актеры и роли
L'Étudiante Студентка 1988 / Франция
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Студентка, 1988: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Клод Пиното Claude Pinoteau
В ролях
Софи Марсо Софи Марсо Sophie Marceau Венсан Линдон Венсан Линдон Vincent Lindon Элизабет Витали Жан-Клод Легэ Jean-Claude Leguay Елена Помпеи Роберто Аттиас Roberto Attias
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