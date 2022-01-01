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Студентка
Студентка, 1988: актеры и роли
L'Étudiante
Студентка
1988 / Франция
7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Студентка, 1988: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Клод Пиното
Claude Pinoteau
В ролях
Софи Марсо
Sophie Marceau
Венсан Линдон
Vincent Lindon
Элизабет Витали
Жан-Клод Легэ
Jean-Claude Leguay
Елена Помпеи
Роберто Аттиас
Roberto Attias
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