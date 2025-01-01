Меню
Награды и номинации фильма Шиворот-навыворот 1999

Оскар 2000 Оскар 2000
Лучший грим и причёски
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучший грим и причёски
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Best Make Up/Hair
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1999 Венецианский кинофестиваль 1999
Лучший актер
Победитель
Golden Lion
Номинант
