Награды и номинации фильма Оазис

Награды и номинации фильма Оазис 2002

Венецианский кинофестиваль 2002 Венецианский кинофестиваль 2002
Лучший режиссер
Победитель
Лучший молодой актер или актриса
Победитель
Competition
Победитель
SIGNIS Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
