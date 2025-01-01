Меню
Киноафиша Фильмы Не называй меня малышкой Награды и номинации фильма Не называй меня малышкой

Золотая малина 1997 Золотая малина 1997
Худшая новая звезда
Победитель
Худший фильм
Номинант
 Худший фильм
Номинант
 Худшая женская роль
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
 Худшая экранная пара
Номинант
 Худшая песня
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1997 MTV Movie & TV Awards 1997
Лучший бой
Номинант
