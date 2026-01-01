Как сварить картошку за 10–15 минут вместо 30: секреты быстрого приготовления, о которых молчат даже опытные хозяйки

В СССР в сыре часто попадались мелкие цифры, а сейчас их днем с огнем не сыщешь – вот почему

Зачем нужно оставлять стакан с солью в комнате на ночь: зарубите на носу и родне расскажите

Представьте «Пса» в тайге, но без харизмы Панфилова и шуток Гнездилова: новинка НТВ плоха по всем фронтам

Дружелюбный сосед тети Мэй по кладбищу? Почему Человека-паука вычеркнули из «Мстители: Доктор Дум»

Никто в них не верил, но они это сделали: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые (к удивлению зрителей) смогли дожить до финала

Для фанатов Джин-у этот тест — как подземелье E-ранга: покажет, хорошо ли вы помните «Поднятие уровня»

«Как там Кармайн»: «Сопрано» получит вторую жизнь, но без нюансов для России не обошлось

Бесцельно бродит по Петербургу и чинит старую рухлядь: куда «пропал» Устюгов из «Ментовских войн»

Сильнее большинства мужчин MCU вместе взятых: 5 новых героинь Marvel, которые от Таноса с Тони Старком мокрого места не оставили бы