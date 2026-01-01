Джим Керри хотел вернуть 20 000 000 долларов, лишь бы не снимать этот фильм: а зрители смотрят его каждый Новый год

На фоне провала «Ведьмака» это фэнтези от Prime Video кажется еще шикарнее: даже при том, что сериал анимационный

«Очень странные дела» могут повторить ошибку другого хита Netflix: зрители точно не простят такой финал для героев

«Вместо “Ментовских войн” — материнское горе»: над забытым сериалом с Устюговым плачут даже «суровые мужики-работяги»

В кадре ни снежинки, но тепло в душе: этот фильм я включаю всегда, если встречаю Новый год в одиночестве – моя прививка от хандры

Полторы сотни лучших кинокритиков выбрали главные фильмы 2025 года: в топ 3 попал даже хоррор (и иранская драма)

«Я король мира»: Кэмерона взяли в особый клуб режиссеров, хотя из-за «Аватара 3» могут сразу оттуда выгнать

«В финальном кадре»: уморительный ляп в «Девчатах» не замечали 60 лет, пока Дружинина не «спалила» контору

Смерть на бледном коне? Встреча Арьи и белой лошади придала новый смысл финалу «Игры престолов»

Всего то за 2 сезона: «Лэндмен» умудрился переплюнуть шедевральный «Йеллоустоун» — хватило всего-то одной сцены в новой серии