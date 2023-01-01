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Дом на Турецкой улице
Дом на Турецкой улице, 2002: актеры и роли
The House on Turk Street
Дом на Турецкой улице
2002 / Германия / США
4.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
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Дом на Турецкой улице, 2002: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Боб Рейфелсон
Bob Rafelson
В ролях
Сэмюэл Л. Джексон
Samuel L. Jackson
Милла Йовович
Milla Jovovich
Стеллан Скарсгард
Stellan Skarsgard
Даг Хатчисон
Doug Hutchison
Грэйс Зэбриски
Джосс Эклэнд
Joss Ackland
Джонатан Хиггинс
Jonathan Higgins
Шэннон Лоусон
Роберт Уэлч
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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