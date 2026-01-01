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Скоро в прокате «Бегущая»
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Шэннон Лоусон
Shannon Lawson
Киноафиша
Персоны
Шэннон Лоусон
Шэннон Лоусон
Shannon Lawson
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
5.0
Дом на Турецкой улице
(2002)
4.4
Партнеры в действии
(2002)
Фильмография Шэннон Лоусон
5
Дом на Турецкой улице
No Good Deed
драма, криминал, триллер
2002, Германия / США
4.4
Партнеры в действии
Partners in Action
боевик, криминал, драма
2002, Канада
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