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Киноафиша Фильмы Бал-Ретро

Бал-Ретро

Liscio 18+
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О фильме

Двенадцатилетний Рауль – парень смышленый и серьезный. Его мать Моника – певица в колоритном оркестре дансинга-ретро, основанного ее отцом Орфео, дедушкой Рауля. Ее личная жизнь трудна и запутана. Сопровождая мать на концерты, мальчик становится свидетелем ее страданий: избранники матери все время «не те», связи с ними заканчиваются печально. Мечтая помочь ей, Рауль решает найти «правильного» мужчину. Может, подойдет учитель Медри Антонио Катаниа, преподающий музыку в его школе? Неуклюжие попытки организовать встречу матери и учителя приведут к тому, что Рауль получит хороший жизненный урок.

Страна Италия
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 30 марта 2007
Дата выхода
30 марта 2007 Италия
5 марта 2008 Франция
Сборы в мире $316 227
Производство A.S.P., Dodici Dicembre
Другие названия
Liscio, The Ball, 交谊舞
Режиссер
Клаудио Антонини
В ролях
Умберто Морелли
Лаура Моранте
Лаура Моранте
Антонио Катания
Антонио Катания
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
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