Двенадцатилетний Рауль – парень смышленый и серьезный. Его мать Моника – певица в колоритном оркестре дансинга-ретро, основанного ее отцом Орфео, дедушкой Рауля. Ее личная жизнь трудна и запутана. Сопровождая мать на концерты, мальчик становится свидетелем ее страданий: избранники матери все время «не те», связи с ними заканчиваются печально. Мечтая помочь ей, Рауль решает найти «правильного» мужчину. Может, подойдет учитель Медри Антонио Катаниа, преподающий музыку в его школе? Неуклюжие попытки организовать встречу матери и учителя приведут к тому, что Рауль получит хороший жизненный урок.
|30 марта 2007
|Италия
|5 марта 2008
|Франция