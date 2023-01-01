Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Проклятие. Дом с прислугой 2"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Карантин
Карантин, 2008: актеры и роли
Quarantine
Карантин
2008 / США
Трейлер
7.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Карантин, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Эрик Даудл
John Erick Dowdle
В ролях
Дженнифер Карпентер
Jennifer Carpenter
Джонатон Шэк
Джей Эрнандес
Jay Hernandez
Коламбус Шорт
Columbus Short
Мэрин Хинкл
Раде Сербеджиа
Rade Šerbedžija
Грег Джерманн
Greg Germann
Стив Харрис
Steve Harris
В прокате
Премьеры
Онлайн
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Король неба
Отзывы
2023, Китай, боевик, драма
Зверогонщики
Отзывы
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Мальдивы подождут
Отзывы
2023, Россия, комедия
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Мармадюк
Отзывы
2022, США, анимация
Укрась прощальное утро цветами обещания
Рецензия
Отзывы
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Король-львенок
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, приключения, семейный
Related video
На первом видео Костомарова из больницы заметили странную деталь: касается рук фигуриста
Она была гордостью СССР, но ее спрятали ото всех прямо перед Олимпиадой: ужасная судьба гениальной гимнастки
Из нулевого размера в восьмой и обратно: никто не помнит Полину Гагарину аппетитной пышкой
Митяй из «Сватов» усыновил внука звезды СССР: мальчик вырос его копией (фото)
Американка похудела на 200 кг, но красивее не стала: ее свежее фото вызывает оторопь
Проклятье какое-то: куда пропал баянист Семен Фролов из «Дома-2»
Диснеевская принцесса показала оголенную грудь и аппетитные бедра: детям такое видеть нельзя
Над самым суровым младенцем смеялись все: ахнете, увидев малышку спустя три года
Костомаров впервые показал, как выглядят его ноги в протезах (душераздирающее видео)
Еле-еле втиснула мышцы в платье: на подругу Анны Нетребко жутко смотреть
Сын Зиновия Гердта открестился от фамилии, но его не перестали узнавать: убедитесь сами (фото)
На ледовых шоу не появится: Навка приняла беспрецедентное решение по мужу Заворотнюк
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить