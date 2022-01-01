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Последний танец
Последний танец, 1996: актеры и роли
Last Dance
Последний танец
1996 / США
8.1
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Последний танец, 1996: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Брюс Бересфорд
Bruce Beresford
В ролях
Шэрон Стоун
Sharon Stone
Рэнди Куэйд
Randy Quaid
Рок Морроу
Питер Галлахер
Peter Gallagher
Джек Томпсон
Jack Thompson
Дон Харри
Джейн Брук
Jayne Brook
Пэмэла Тайсон
Кен Дженкинс
Ken Jenkins
Скит Ульрих
Skeet Ulrich
Джон Каннингэм
John Cunningham
Кристина Кэттелл
Мими Крэйвен
Mimi Craven
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