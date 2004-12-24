Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Путеводитель
1 постер
Киноафиша Фильмы Путеводитель

Путеводитель

The Guidebook 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

"Путеводитель" – это 108 минут географии Киева, "парадной" и "подпольной", заправленной черным и белым юмором. Это одиннадцать коротких новелл, раскрывающих все достопримечательности украинской столицы и дающих полезную информацию о "городской кухне".

Представьте, что несколько камер двинулись от периферии к центру и захватывают на своем пути самые интересные и познавательные моменты городской жизни в разных районах города. Герои фильма – его зрители: коренные киевляне, приехавшие поискать счастья провинциалы, туристы-капиталисты – одним словом, те, благодаря кому жизнь в городе бьет ключом. Каждый день мы попадаем в самые разные ситуации и решаем массу вопросов, начиная от съема квартиры в центре до поиска нотариуса на Новобеличах. Городские тенденции, вкусы, цены, приоритеты, маршруты, рынок труда и недвижимости, прошлое – настоящее – будущее – все это составляет развлекательную и информативную канву "Путеводителя". Философию же фильма можно определить как поиск "сердца города" – того места или состава, который каждый день привлекает сюда бесчисленных туристов и просто гостей, приезжающих "потусоваться" или решить свои дела, остаться в одиночестве или попасть в шумное окружение, заработать что-то или потратить все, написать книгу или сжечь деньги.

"Путеводитель" – не просто художественный фильм для эстетического удовольствия; это, прежде всего, возможность за несколько часов пройти весь городской "ликбез" и получить массу полезной информации. Воссоздав панораму городских образов и ситуаций, картина поможет разобраться в том, что делает Киев европейской столицей и отличает его от других городов.

Страна Украина
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 24 декабря 2004
Дата выхода
3 ноября 2005 Россия Кино без границ
8 декабря 2005 Беларусь
8 декабря 2005 Казахстан
24 декабря 2004 Украина
Производство Lazaretty Reproduction
Другие названия
Putevoditel, Путеводитель, Ghidul orașului, Guidebook, Przewodnik
Режиссер
Александр Шапиро
В ролях
Алексей Горбунов
Алексей Горбунов
Владимир Горянский
Виталий Линецкий
Георгий Дрозд
Алла Сергийко
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.6
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия, мелодрама
Сашу из «Москва слезам не верит» и других помнят многие: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по второстепенным персонажам? (тест)
Что ждет Жука во 2 сезоне «Черного солнца»? Ставки стали выше — на кону не только репутация и должность
2 самые громкие премьеры этой недели: включите на выходных, если еще не успели заценить
«Дурилки картонные»: ветераны спецназа разгромили «Позывной "Альфа"» — особо влетело Епифанцеву с козлиной бородкой
Хабенский не произнес ни слова, но фильм собрал 5 600 000 рублей еще до проката: почему стоит посмотреть «Здесь был Юра»
Сукуна, жди беды: кто такой Хаджиме Кашимо из шестой серии «Магической битвы 3»
Рекомендовано фанатам «Первого отдела»: найден достойный детектив от НТВ — в главной роли Шибанов
С ИИ-кадрами, постаревшей Эм-Джей и Серебряным Соболем: «Человек Паук-4» явно станет хитом — Магуайр в трейлере напоминает Логана
Киргизский «Форест Гамп» с Бондаренко и Майковым: после просмотра этого фильма хочется жить
Юру Борисова назвала «дурачком» звезда «Папиных дочек»: раскрыла, кто продвигает актера
От Мулан до Моан: какая ты принцесса Disney по знаку Зодиака
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше