"Путеводитель" – это 108 минут географии Киева, "парадной" и "подпольной", заправленной черным и белым юмором. Это одиннадцать коротких новелл, раскрывающих все достопримечательности украинской столицы и дающих полезную информацию о "городской кухне".

Представьте, что несколько камер двинулись от периферии к центру и захватывают на своем пути самые интересные и познавательные моменты городской жизни в разных районах города. Герои фильма – его зрители: коренные киевляне, приехавшие поискать счастья провинциалы, туристы-капиталисты – одним словом, те, благодаря кому жизнь в городе бьет ключом. Каждый день мы попадаем в самые разные ситуации и решаем массу вопросов, начиная от съема квартиры в центре до поиска нотариуса на Новобеличах. Городские тенденции, вкусы, цены, приоритеты, маршруты, рынок труда и недвижимости, прошлое – настоящее – будущее – все это составляет развлекательную и информативную канву "Путеводителя". Философию же фильма можно определить как поиск "сердца города" – того места или состава, который каждый день привлекает сюда бесчисленных туристов и просто гостей, приезжающих "потусоваться" или решить свои дела, остаться в одиночестве или попасть в шумное окружение, заработать что-то или потратить все, написать книгу или сжечь деньги.

"Путеводитель" – не просто художественный фильм для эстетического удовольствия; это, прежде всего, возможность за несколько часов пройти весь городской "ликбез" и получить массу полезной информации. Воссоздав панораму городских образов и ситуаций, картина поможет разобраться в том, что делает Киев европейской столицей и отличает его от других городов.