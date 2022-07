1 Clan McCullen Alan Silvestri, Hollywood Studio Symphony / Alan Silvestri 3:07

2 Mars Industries Alan Silvestri, Hollywood Studio Symphony / Alan Silvestri 1:43

3 Delivering the Warheads Alan Silvestri, Hollywood Studio Symphony / Alan Silvestri 7:25

4 General Hawk Alan Silvestri, Hollywood Studio Symphony / Alan Silvestri 1:37

5 It Must Be Nato's Fault! Alan Silvestri, Hollywood Studio Symphony / Alan Silvestri 1:40

6 King Cobra Alan Silvestri, Hollywood Studio Symphony / Alan Silvestri 3:00

7 What Happened to Her? Alan Silvestri, Hollywood Studio Symphony / Alan Silvestri 1:17

8 I Promise Alan Silvestri, Hollywood Studio Symphony / Alan Silvestri 2:08

9 The Pit Battle Alan Silvestri, Hollywood Studio Symphony / Alan Silvestri 7:24

10 They Intend to Use Them Alan Silvestri, Hollywood Studio Symphony / Alan Silvestri 1:07

11 Snake Eyes Alan Silvestri, Hollywood Studio Symphony / Alan Silvestri 2:23

12 I Have a Target In Mind Alan Silvestri, Hollywood Studio Symphony / Alan Silvestri 2:23

13 The Joe's Mobilize Alan Silvestri, Hollywood Studio Symphony / Alan Silvestri 8:25

14 Northern Route Alan Silvestri, Hollywood Studio Symphony / Alan Silvestri 6:10

15 Who Are You? Alan Silvestri, Hollywood Studio Symphony / Alan Silvestri 3:36

16 Deploy the Sharks Alan Silvestri, Hollywood Studio Symphony / Alan Silvestri 7:33

17 Final Battle Alan Silvestri, Hollywood Studio Symphony / Alan Silvestri 0:55

18 Just About Close Enough Alan Silvestri, Hollywood Studio Symphony / Alan Silvestri 3:57

19 The Rise of Cobra Alan Silvestri, Hollywood Studio Symphony / Alan Silvestri 1:53

20 I'm Not Giving Up On You Alan Silvestri, Hollywood Studio Symphony / Alan Silvestri 1:50