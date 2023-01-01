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Бросок Кобры
Бросок Кобры, 2009: актеры и роли
G.I. Joe: The Rise of Cobra
Бросок Кобры
2009 / США
Трейлер
7.5
Оцените
116
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Бросок Кобры, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Соммерс
Stephen Sommers
В ролях
Ченнинг Татум
Channing Tatum
Сиенна Миллер
Sienna Miller
Джозеф Гордон-Левитт
Joseph Gordon-Levitt
Деннис Куэйд
Dennis Quaid
Рэйчел Николс
Rachel Nichols
Кристофер Экклстон
Christopher Eccleston
Рэй Парк
Ray Park
Марлон Уайанс
Marlon Wayans
Арнольд Вослу
Arnold Vosloo
Джонатан Прайс
Jonathan Pryce
Ли Бьюн-хун
Адевале Акинойе-Агбаже
Adewale Akinnuoye-Agbaje
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