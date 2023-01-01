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G.I. Joe: The Rise of Cobra Бросок Кобры 2009 / США
7.5 Оцените
116 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Бросок Кобры, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Соммерс Stephen Sommers
В ролях
Ченнинг Татум Ченнинг Татум Channing Tatum Сиенна Миллер Сиенна Миллер Sienna Miller Джозеф Гордон-Левитт Джозеф Гордон-Левитт Joseph Gordon-Levitt Деннис Куэйд Деннис Куэйд Dennis Quaid Рэйчел Николс Рэйчел Николс Rachel Nichols Кристофер Экклстон Кристофер Экклстон Christopher Eccleston Рэй Парк Ray Park Марлон Уайанс Марлон Уайанс Marlon Wayans Арнольд Вослу Arnold Vosloo Джонатан Прайс Джонатан Прайс Jonathan Pryce Ли Бьюн-хун Адевале Акинойе-Агбаже Адевале Акинойе-Агбаже Adewale Akinnuoye-Agbaje
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