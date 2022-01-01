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Черное Солнце
Черное Солнце, 2007: актеры и роли
Sole nero, Il / Black Sun
Черное Солнце
2007 / Франция / Италия
Трейлер
5.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5
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Черное Солнце, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кшиштоф Занусси
Krzysztof Zanussi
В ролях
Лоренцо Бальдуччи
Марко Басиле
Marco Basile
Тони Берторелли
Toni Bertorelli
Каспар Каппарони
Kaspar Capparoni
Уолтер Д`Эррико
Франциско де Лоренцо
Ремо Джироне
Remo Girone
Валерия Голино
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