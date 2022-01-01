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Черное Солнце Черное Солнце
Киноафиша Фильмы Черное Солнце Черное Солнце, 2007: актеры и роли
Sole nero, Il / Black Sun Черное Солнце 2007 / Франция / Италия
5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Черное Солнце, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кшиштоф Занусси Кшиштоф Занусси Krzysztof Zanussi
В ролях
Лоренцо Бальдуччи Марко Басиле Marco Basile Тони Берторелли Toni Bertorelli Каспар Каппарони Kaspar Capparoni Уолтер Д`Эррико Франциско де Лоренцо Ремо Джироне Ремо Джироне Remo Girone Валерия Голино Валерия Голино Valeria Golino
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