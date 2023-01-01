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Ночь в музее 2 Ночь в музее 2
Киноафиша Фильмы Ночь в музее 2 Награды и номинации фильма Ночь в музее 2
Night at the Museum: Battle of the Smithsonian Ночь в музее 2 2009 / США
6.5 Оцените
104 голоса Рейтинг IMDb: 6
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Награды и номинации фильма Ночь в музее 2

Вся информация о фильме
MTV Movie Awards 2010 MTV Movie Awards 2010
Лучшая комедийная роль
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
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