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Киноафиша Фильмы Большой Большой, 1988: актеры и роли
Big Большой 1988 / США
7.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Большой, 1988: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пенни Маршалл Пенни Маршалл Penny Marshall
В ролях
Том Хэнкс Том Хэнкс Tom Hanks Элизабет Перкинс Элизабет Перкинс Elizabeth Perkins Джон Херд Джон Херд John Heard Джош Кларк Josh Clark Дэвид Москоу David Moscow Кимберли Дэвис Мерседес Руэль Мерседес Руэль Mercedes Ruehl Роберт Лоджа Robert Loggia Джон Ловитц Jon Lovitz
Переводчик
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