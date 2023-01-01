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Скоро в прокате "Мое преступление"
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Большой
Большой, 1988: актеры и роли
Big
Большой
1988 / США
7.9
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Большой, 1988: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Пенни Маршалл
Penny Marshall
В ролях
Том Хэнкс
Tom Hanks
Элизабет Перкинс
Elizabeth Perkins
Джон Херд
John Heard
Джош Кларк
Josh Clark
Дэвид Москоу
David Moscow
Кимберли Дэвис
Мерседес Руэль
Mercedes Ruehl
Роберт Лоджа
Robert Loggia
Джон Ловитц
Jon Lovitz
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