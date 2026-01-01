Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Большой Награды и номинации фильма Большой

Награды и номинации фильма Большой 1988

Оскар 1989 Оскар 1989
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1989 Золотой глобус 1989
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1988 Венецианский кинофестиваль 1988
Children and Cinema Award - Special Mention
Победитель
