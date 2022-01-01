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Киноафиша Фильмы Поездка в Америку Поездка в Америку, 1988: актеры и роли
Coming to America Поездка в Америку 1988 / США
7.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Поездка в Америку, 1988: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Лэндис John Landis
В ролях
Эдди Мерфи Эдди Мерфи Eddie Murphy Арсенио Холл Arsenio Hall Джеймс Эрл Джонс Джеймс Эрл Джонс James Earl Jones Джон Амос Мэдж Синклер Madge Sinclair Шари Хэдли Пол Бейтс Paul Bates Эрик Ла Салль Эрик Ла Салль Eriq La Salle
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