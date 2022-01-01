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Поездка в Америку
Поездка в Америку, 1988: актеры и роли
Coming to America
Поездка в Америку
1988 / США
7.0
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Поездка в Америку, 1988: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Лэндис
John Landis
В ролях
Эдди Мерфи
Eddie Murphy
Арсенио Холл
Arsenio Hall
Джеймс Эрл Джонс
James Earl Jones
Джон Амос
Мэдж Синклер
Madge Sinclair
Шари Хэдли
Пол Бейтс
Paul Bates
Эрик Ла Салль
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