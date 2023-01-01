Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Разбой" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Чур, мое!
Киноафиша Фильмы Чур, мое! Чур, мое!, 1984: актеры и роли
Finders Keepers Чур, мое! 1984 / США
5.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Чур, мое!, 1984: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ричард Лестер Richard Lester
В ролях
Беверли Д’Анджело Беверли Д’Анджело Beverly D'Angelo Джим Керри Джим Керри Jim Carrey Памела Стивенсон Pamela Stephenson Джейн Иствуд Jayne Eastwood Эд Лоутер Майкл О’Киф Michael O'Keefe
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Снегирь
Снегирь
2023, Россия, драма
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Стоп-слово
Стоп-слово
2022, Франция / Россия / США, драма, триллер
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Уикенд с батей
Уикенд с батей
2023, США, комедия
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше