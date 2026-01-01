Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Пегги Сью вышла замуж Награды и номинации фильма Пегги Сью вышла замуж

Награды и номинации фильма Пегги Сью вышла замуж 1986

Оскар 1987 Оскар 1987
Лучшая женская роль
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший дизайн костюмов
Номинант
Золотой глобус 1987 Золотой глобус 1987
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
