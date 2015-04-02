Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Зеленая миля Зеленая миля
Киноафиша Фильмы Зеленая миля Отзывы о фильме «Зеленая миля»
The Green Mile Зеленая миля 1999 / США
9.1 Оцените
311 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Зеленая миля»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Anna 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Самый лучший фильм для меня! Просто шедевр, больше и сказать нечего! Единственный фильм во время которого рыдала по настоящему! Кто не смотрел - смотреть срочно!!!! ШЕДЕВР!!!✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Sergey88 17 апреля 2017, 23:27
Оценка
Лучший фильм!
17 апреля 2017, 23:27 Ответить
Надежда Батунина 25 октября 2017, 11:56
Оценка
Раздирающий душу фильм!
25 октября 2017, 11:56 Ответить
malika_yusupova_1999 30 сентября 2020, 00:01
Оценка
Просто потрясающий фильм, смотрела на одном дыхании) и посмеялась, и поплакала, игра актеров на высоте
30 сентября 2020, 00:01 Ответить
otelibileti.com 7 октября 2020, 17:52
Оценка
Мой любимый фильм!
Актерский состав и игра и вообще все в фильме, сюжет, да все в общем....
заставляют пересматривать и пересматривать!
7 октября 2020, 17:52 Ответить
Тарас Филинцев 4 ноября 2020, 14:19
Один из лучших фильмов 2000, всем советую к просмотру. Актёр Майкл Дункан сыграл просто шедеврально. Прям видно было, что он прожил историю через себя.
4 ноября 2020, 14:19 Ответить
Максим Аладов 5 ноября 2020, 09:22
Оценка
Ну просто сидел с огромными мурашками в конце фильма! Даже на слезу пробило! Очень сильно! Невероятная актёрская и режиссёрская работа!
Если вы не видели этот шедевр, то обязательно посмотрите!
5 ноября 2020, 09:22 Ответить
Данила Давыдов 27 мая 2022, 16:26
Оценка
Хороший фильм
27 мая 2022, 16:26 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов 20 комментариев
Сквозь время
Сквозь время 24 комментария
В поисках снежного барса
В поисках снежного барса 2 комментария
Флэш
Флэш 8 комментариев
Вызов
Вызов 285 комментариев
Гарри Поттер и философский камень
Гарри Поттер и философский камень 1 комментарий
Король неба
Король неба 60 комментариев
Герои волшебного леса
Герои волшебного леса 2 комментария
Форсаж 10
Форсаж 10 85 комментариев
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 79 комментариев
Дыхание
Дыхание 1 комментарий
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Сквозь время
Сквозь время
2023, Россия, триллер, мистика
Укрась прощальное утро цветами обещания
Укрась прощальное утро цветами обещания
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Related video
«Такая мелочь»: Кончаловский неспроста не вмешивается в скандал с Высоцкой
Украл даже Шурика: некрасивый плагиат Гайдая уличили еще в СССР
На фото дочери Анны Самохиной невозможно смотреть без слез: вот в чем дело
Его боялись все советские дети, а зря: только посмотрите, как хорош Фредди Крюгер без жуткого образа
Совсем другой человек: удивитесь, как двойник Киркорова выглядит без грима
Кровь не водица: дочь Риты Осяниной из фильма «...А зори здесь тихие» засветилась в кино
Развлекала гостей танцами на бочке: с кого списали Атаманшу из «Бременских музыкантов»
Миронов принял беспрецедентное решение по Театру Наций: такого никто не ожидал
Точь-в-точь Лайма Вайкуле: дочь Валерии произвела фурор в Сети (фото)
Евнух из «Великолепного века» в обычной жизни оказался секс-символом (фото)
Прошло больше полувека: ахнете, увидев редкое фото Марка Захарова с единственной женой
Женщины накинулись на Данелию из-за сцены в «Афоне»: их можно понять
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше