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Зеленая миля
Отзывы о фильме «Зеленая миля»
The Green Mile
Зеленая миля
1999 / США
Трейлер
9.1
Оцените
311
голосов
Рейтинг IMDb: 8.6
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Anna
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Самый лучший фильм для меня! Просто шедевр, больше и сказать нечего! Единственный фильм во время которого рыдала по настоящему! Кто не смотрел - смотреть срочно!!!! ШЕДЕВР!!!✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
1
0
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Sergey88
17 апреля 2017, 23:27
Оценка
Лучший фильм!
17 апреля 2017, 23:27
0
0
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Надежда Батунина
25 октября 2017, 11:56
Оценка
Раздирающий душу фильм!
25 октября 2017, 11:56
0
0
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malika_yusupova_1999
30 сентября 2020, 00:01
Оценка
Просто потрясающий фильм, смотрела на одном дыхании) и посмеялась, и поплакала, игра актеров на высоте
30 сентября 2020, 00:01
0
0
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otelibileti.com
7 октября 2020, 17:52
Оценка
Мой любимый фильм!
Актерский состав и игра и вообще все в фильме, сюжет, да все в общем....
заставляют пересматривать и пересматривать!
7 октября 2020, 17:52
1
0
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Тарас Филинцев
4 ноября 2020, 14:19
Один из лучших фильмов 2000, всем советую к просмотру. Актёр Майкл Дункан сыграл просто шедеврально. Прям видно было, что он прожил историю через себя.
4 ноября 2020, 14:19
1
0
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Максим Аладов
5 ноября 2020, 09:22
Оценка
Ну просто сидел с огромными мурашками в конце фильма! Даже на слезу пробило! Очень сильно! Невероятная актёрская и режиссёрская работа!
Если вы не видели этот шедевр, то обязательно посмотрите!
5 ноября 2020, 09:22
0
0
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Данила Давыдов
27 мая 2022, 16:26
Оценка
Хороший фильм
27 мая 2022, 16:26
0
0
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Актерский состав и игра и вообще все в фильме, сюжет, да все в общем....
заставляют пересматривать и пересматривать!
Если вы не видели этот шедевр, то обязательно посмотрите!
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