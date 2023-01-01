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Зеленая миля
Зеленая миля, 1999: актеры и роли
The Green Mile
Зеленая миля
1999 / США
Трейлер
9.1
Оцените
309
голосов
Рейтинг IMDb: 8.6
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Зеленая миля, 1999: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Фрэнк Дарабонт
Frank Darabont
В ролях
Том Хэнкс
Tom Hanks
Барри Пеппер
Barry Pepper
Ив Брент
Eve Brent
Дэвид Морс
David Morse
Бонни Хант
Bonnie Hunt
Джеймс Кромуэлл
James Cromwell
Даг Хатчисон
Doug Hutchison
Грэм Грин
Graham Greene
Патришия Кларксон
Patricia Clarkson
Гарри Дин Стэнтон
Harry Dean Stanton
Майкл Кларк Дункан
Michael Clarke Duncan
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