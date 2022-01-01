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А теперь куда?, 1988

1988 / Болгария
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме
Приемный экзамен в театральный институт – 24 абитуриента, за спинами которых задвигается железный занавес, подвергаются изощренным издевательствам и унижениям со стороны невидимой приемной комиссии.
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1988
Премьера в мире 17 октября 1988
Режиссер
Рангел Вылчанов
В ролях
Альбена Ставрева
Ани Вылчанова
Антоанета Станчева
Георгий Стайков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма А теперь куда? 1 постер
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