А теперь куда?, 1988

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о выходе в прокат О фильме Приемный экзамен в театральный институт – 24 абитуриента, за спинами которых задвигается железный занавес, подвергаются изощренным издевательствам и унижениям со стороны невидимой приемной комиссии. Развернуть 6.2 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3 Продолжительность 1 час 33 минуты Год выпуска 1988 Премьера в мире 17 октября 1988 Режиссер Рангел Вылчанов В ролях Альбена Ставрева Ани Вылчанова Антоанета Станчева Георгий Стайков Все актеры и съемочная группа 1 постер

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