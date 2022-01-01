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А теперь куда?
A sega nakade?
А теперь куда?, 1988
1988 / Болгария
6.2
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Жанр:
драма
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О фильме
Приемный экзамен в театральный институт – 24 абитуриента, за спинами которых задвигается железный занавес, подвергаются изощренным издевательствам и унижениям со стороны невидимой приемной комиссии.
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6.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
1988
Премьера в мире
17 октября 1988
Режиссер
Рангел Вылчанов
В ролях
Альбена Ставрева
Ани Вылчанова
Антоанета Станчева
Георгий Стайков
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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