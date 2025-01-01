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Фильмография
Георги Стайков
Georgi Staykov
Киноафиша
Персоны
Георги Стайков
Георги Стайков
Georgi Staykov
Дата рождения
10 августа 1964
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Велико-Тырново, Болгария
Популярные фильмы
7.5
Девушка, которая играла с огнем
(2009)
6.9
А теперь куда?
(1988)
5.4
По высшей воле
(2006)
Фильмография Георги Стайков
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Криминал
Мелодрама
Триллер
Год
Все
2010
2009
2006
1988
Все
4
Фильмы
3
Сериалы
1
Актер
4
Миллениум
боевик, триллер, детектив
2010, Швеция/Германия/Дания
7.5
Девушка, которая играла с огнем
Flickan som lekte med elden
криминал, триллер
2009, Германия / Дания / Швеция
Смотреть трейлер
5.4
По высшей воле
Om Gud vill
мелодрама, драма
2006, Швеция
6.9
А теперь куда?
A sega nakade?
драма
1988, Болгария
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