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Георги Стайков Georgi Staykov
Киноафиша Персоны Георги Стайков

Георги Стайков

Georgi Staykov

Дата рождения
10 августа 1964
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Велико-Тырново, Болгария

Популярные фильмы

Девушка, которая играла с огнем 7.5
Девушка, которая играла с огнем (2009)
А теперь куда? 6.9
А теперь куда? (1988)
По высшей воле 5.4
По высшей воле (2006)

Фильмография Георги Стайков

Жанр
Год
Все 4 Фильмы 3 Сериалы 1 Актер 4
Миллениум
Миллениум
боевик, триллер, детектив 2010, Швеция/Германия/Дания
Девушка, которая играла с огнем 7.5
Девушка, которая играла с огнем Flickan som lekte med elden
криминал, триллер 2009, Германия / Дания / Швеция
Смотреть трейлер
По высшей воле 5.4
По высшей воле Om Gud vill
мелодрама, драма 2006, Швеция
А теперь куда? 6.9
А теперь куда? A sega nakade?
драма 1988, Болгария
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