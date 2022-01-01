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Цвет Бога
Цвет Бога, 1999: актеры и роли
Rang-e khoda
Цвет Бога
1999 / Иран
8.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 8.2
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Цвет Бога, 1999: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Маджид Маджиди
Majid Majidi
В ролях
Мохсен Рамезани
Хуссейн Махджуб
Салима Фейзи
Фарахназ Сафари
Farahnaz Safari
Эльхам Шарифи
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