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Цвет Бога
Киноафиша Фильмы Цвет Бога Цвет Бога, 1999: актеры и роли
Rang-e khoda Цвет Бога 1999 / Иран
8.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Цвет Бога, 1999: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Маджид Маджиди Majid Majidi
В ролях
Мохсен Рамезани Хуссейн Махджуб Салима Фейзи Фарахназ Сафари Farahnaz Safari Эльхам Шарифи Elham Sharifi Бехзад Рафии Мохамед Рахмани Mohamed Rahmani Мортеза Фатеми
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