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Под знаком Шанель Под знаком Шанель
Киноафиша Фильмы Под знаком Шанель Под знаком Шанель, 2006: актеры и роли
Signe Chanel Под знаком Шанель 2006 / Франция
6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Под знаком Шанель, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лоик Прижан Loïc Prigent
В ролях
Элизабет Херли Элизабет Херли Elizabeth Hurley Карл Лагерфельд Карл Лагерфельд Karl Lagerfeld Опра Уинфри Опра Уинфри Oprah Winfrey
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