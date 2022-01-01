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Гремлины
Гремлины, 1984: актеры и роли
Gremlins
Гремлины
1984 / США
7.4
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Гремлины, 1984: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джо Данте
Joe Dante
В ролях
Зак Гэллиган
Zach Galligan
Фиби Кэйтс
Хойт Экстон
Фрэнсис Ли МакКейн
Frances Lee McCain
Полли Холлидэй
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Dick Miller
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