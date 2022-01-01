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Гремлины Гремлины
Киноафиша Фильмы Гремлины Гремлины, 1984: актеры и роли
Gremlins Гремлины 1984 / США
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Гремлины, 1984: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джо Данте Джо Данте Joe Dante
В ролях
Зак Гэллиган Зак Гэллиган Zach Galligan Фиби Кэйтс Хойт Экстон Фрэнсис Ли МакКейн Frances Lee McCain Полли Холлидэй Дик Миллер Dick Miller Джадж Рейнхолд Judge Reinhold
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