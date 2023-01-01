Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Гремлины
Фильмы похожие на Гремлины
Gremlins
Гремлины
1984 / США
7.4
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Гремлины
Вся информация о фильме
Гремлин
ужасы, триллер
2017, США
3.0
Охотники за привидениями
боевик, комедия, фантастика
2016, США
6.0
Крампус
фэнтези, ужасы, комедия
2015, США
6.0
Ужастики
приключения, комедия
2015, США
7.0
Убойные каникулы
комедия
2009, Канада
8.0
Плохой Санта
криминал, комедия
2003, США
6.0
Марс атакует!
фантастика, триллер, боевик, фэнтези, комедия
1996, США
6.0
Интервью с вампиром: Вампирские хроники
ужасы, драма, фэнтези
1994, США
7.0
Ворон
ужасы, триллер, мелодрама, фэнтези, боевик
1994, США
7.0
Ценности семейки Аддамс
комедия, фэнтези, триллер, семейный
1993, США
6.0
Бэтмен возвращается
боевик, фантастика, комедия, триллер
1992, США / Великобритания
7.0
Семейка Аддамс
комедия, фэнтези, триллер, семейный
1991, США
6.0
Эдвард руки-ножницы
сказка, драма, мелодрама, комедия
1990, США
7.0
Боязнь пауков
триллер, ужасы, комедия, фантастика
1990, США
7.0
Оно
драма, триллер, ужасы
1990, США / Канада
6.0
Дрожь земли
комедия, ужасы
1989, США
8.0
Охотники за привидениями 2
фантастика, боевик, приключения, комедия
1989, США
8.0
Бэтмен
триллер, фантастика, криминал, боевик
1989, США / Великобритания
8.0
Невероятные приключения Билла и Теда
приключения, комедия
1989, США
7.0
Битлджюс
ужасы, сказка, комедия
1988, США
7.0
Новая рождественская сказка
комедия, сказка, драма
1988, США
6.0
Пропащие ребята
ужасы, комедия, триллер
1987, США
8.0
Космические яйца
приключения, комедия, фантастика
1987, США
7.0
Охотники за привидениями
комедия, фантастика, боевик
1984, США
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить