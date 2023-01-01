Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Свободные отношения" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Странный мир Эль Супербисто Странный мир Эль Супербисто
Киноафиша Фильмы Странный мир Эль Супербисто Странный мир Эль Супербисто, 2007: актеры и роли
The Haunted World of El Superbeasto Странный мир Эль Супербисто 2007 / США
5.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Странный мир Эль Супербисто, 2007: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Роб Зомби Роб Зомби Rob Zombie
В ролях
Пол Джаматти Пол Джаматти Paul Giamatti
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Метки тьмы
Метки тьмы
2021, США, ужасы
Ведьма: Реинкарнация
Ведьма: Реинкарнация
2022, Мексика, ужасы
Один настоящий день
Один настоящий день
2022, Россия, триллер, криминал
Хищники
Хищники
2022, Франция / Испания, триллер
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Приложение киноафиши