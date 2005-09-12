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Ностальгия по дому
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Ностальгия по дому, 2005

2005 / Финляндия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть О фильме
Фильм участвовал в кинофестивалях в Хельсинки, Соданкюля, Любеке, Таллинне, Риге, Турине, Вильнюсе, Познани и других. Получил приз за лучшую режиссуру на МКФ «Дебошир Фильм – Чистые грезы-Ш» в Санкт-Петербурге, приз «Дон Кихот» за лучший фильм юношеской программы на Фестивале детских фильмов в Кристиансанде (Норвегия), Главный приз Международного фестиваля детского кино в Мадриде

Семнадцатилетний Сами в результате несчастного случая попадает в лечебницу для душевнобольных. Парень не разговаривает, не выказывает никаких чувств. Мать Сами не может примириться с тем, что у нее забрали сына. Наверное, ему было бы лучше дома.А новый сосед Сами го палате, Рудольф, предпочел бы остаться в лечебнице навсегда. Между ребятами завязывается странная дружба. Санитар Танели, искренне желающий помочь Сами, пытается наладить с ним контакт и выяснить, что стало причиной пресловутого «несчастного случая».

6.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 12 сентября 2005
Режиссер
Петри Котвица
В ролях
Юлиус Лавонен
Тарья Хейнула
Янне Виртанен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ностальгия по дому 1 постер
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