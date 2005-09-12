Ностальгия по дому, 2005

Семнадцатилетний Сами в результате несчастного случая попадает в лечебницу для душевнобольных. Парень не разговаривает, не выказывает никаких чувств. Мать Сами не может примириться с тем, что у нее забрали сына. Наверное, ему было бы лучше дома.А новый сосед Сами го палате, Рудольф, предпочел бы остаться в лечебнице навсегда. Между ребятами завязывается странная дружба. Санитар Танели, искренне желающий помочь Сами, пытается наладить с ним контакт и выяснить, что стало причиной пресловутого «несчастного случая».