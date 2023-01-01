Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Патхан: Схватка со смертью" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новогодние проделки Мадагаскарских пингвинов
Киноафиша Фильмы Новогодние проделки Мадагаскарских пингвинов Новогодние проделки Мадагаскарских пингвинов, 2005: актеры и роли
The Madagascar Penguins in a Christmas Caper Новогодние проделки Мадагаскарских пингвинов 2005 / США
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Новогодние проделки Мадагаскарских пингвинов, 2005: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Гари Труздейл Gary Trousdale
В ролях
Шон Бишоп Sean Bishop Джон Ди Маджио Джон Ди Маджио John Di Maggio Элиза Габриэлли Кристофер Найтс Christopher Knights Том МакГрат Том МакГрат Tom McGrath Крис Миллер Chris Miller Билл Фагербакки Bill Fagerbakke
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Чарли и фантастическая четверка
Чарли и фантастическая четверка
2023, Канада, приключения, анимация, комедия
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
2022, Франция, приключения, комедия
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Турбозавры. Привет, Сирена!
Турбозавры. Привет, Сирена!
2023, Россия, анимация
Related video
Атлант расправил плечи: на пляжном фото муж Орбакайте невероятно горяч
За советский хит обидно: новые Ихтиандр и Гуттиэре вызывают лишь гомерический хохот
Из-за Добронравова пришлось закрыть целое шоу: вот что выяснилось
Статус советского мужчины определяла одна вещь: удивитесь, но это не автомобиль
Гены сыграли злую шутку: внуку-качку «Миледи» посочувствует каждый
Чертовщина какая-то: жена Александра Михайлова на одно лицо с Надюхой (фото)
Все женщины ей завидуют: только посмотрите на мужа Александровой (фото)
Добряк Рязанов всего одной фразой унизил известную актрису: не забыла до сих пор
Кожа да кости: изможденная Анжелика Варум ошарашила публику
Обрадовались раньше времени: Рома Букин выступил с заявлением о продолжении сериала
В глазах двоится: дочь Елены Борщевой из КВН растет близняшкой матери
Абдулов это еще «цветочки»: выходка мужа-иностранца Алферовой ужаснет любого
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше