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Она танцевала одно лето
Киноафиша Фильмы Она танцевала одно лето Она танцевала одно лето, 1951: актеры и роли
Hon dansade en sommar Она танцевала одно лето 1951 / Швеция
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Она танцевала одно лето, 1951: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Арне Маттсон Arne Mattsson
В ролях
Улла Якобсон Фольке Сундквист Folke Sundquist
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