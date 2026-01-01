Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Укрощение строптивой 1967

Оскар 1968 Оскар 1968
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучший дизайн костюмов
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучший дизайн костюмов
Номинант
Золотой глобус 1968 Золотой глобус 1968
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1968 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1968
Best British Actor
Номинант
 Best British Actress
Номинант
