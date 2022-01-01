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Укрощение строптивой
Укрощение строптивой, 1967: актеры и роли
Bisbetica domata, La/ The Taming of the Shrew
Укрощение строптивой
1967 / Италия / США
6.2
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Укрощение строптивой, 1967: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Франко Дзеффирелли
Franco Zeffirelli
В ролях
Элизабет Тейлор
Elizabeth Taylor
Ричард Бёртон
Richard Burton
Майкл Йорк
Michael York
Виктор Спинетти
Victor Spinetti
Сирил Кьюсак
Cyril Cusack
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