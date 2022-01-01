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Укрощение строптивой Укрощение строптивой
Киноафиша Фильмы Укрощение строптивой Укрощение строптивой, 1967: актеры и роли
Bisbetica domata, La/ The Taming of the Shrew Укрощение строптивой 1967 / Италия / США
6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Укрощение строптивой, 1967: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Франко Дзеффирелли Франко Дзеффирелли Franco Zeffirelli
В ролях
Элизабет Тейлор Элизабет Тейлор Elizabeth Taylor Ричард Бёртон Ричард Бёртон Richard Burton Майкл Йорк Michael York Виктор Спинетти Victor Spinetti Сирил Кьюсак Cyril Cusack Майкл Хордерн
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