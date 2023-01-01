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Киноафиша Фильмы Рождение нации Рождение нации, 1915: актеры и роли
The Birth of a Nation Рождение нации 1915 / США
6.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Рождение нации, 1915: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Уорк Гриффит D. W. Griffith
В ролях
Генри Уолтхолл Мириам Купер Miriam Cooper Роберт Харрон Robert Harron Мэй Марш Mae Marsh Лиллиан Гиш Lillian Gish
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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