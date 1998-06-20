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Фильмография
Владимир Маслов
Vladimir Maslov
Киноафиша
Персоны
Владимир Маслов
Владимир Маслов
Vladimir Maslov
Дата рождения
15 августа 1941
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
20 июня 1998
Место рождения
Санкт-Петербург, СССР
Популярные фильмы
7.1
Барабаниада
(1993)
6.3
Серебряные головы
(1998)
6.3
Папа, умер Дед мороз!
(1992)
Фильмография Владимир Маслов
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мюзикл
Ужасы
Фантастика
Год
Все
1998
1993
1992
Все
3
Фильмы
3
Режиссер
1
Сценарист
2
Актер
2
6.3
Серебряные головы
Serebryanye golovy
фантастика, драма, комедия
1998, Россия
7.1
Барабаниада
Barabaniada / La Grande Tambouriade
мюзикл, комедия
1993, Россия / Франция
6.3
Папа, умер Дед мороз!
Papa, umer ded moroz
ужасы
1992, СССР
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